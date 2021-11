RKI meldet Corona-Rekord: Fast 40.000 Neuinfektionen an einem Tag

Nachrichtenarchiv - 10.11.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat am Morgen erneut einen Rekordwert der Corona-Neuinfektionen gemeldet. Binnen 24 Stunden steckten sich demnach mehr als 39.600 Menschen mit Covid-19 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 232 - nach knapp 214 am Vortag. Die Zahl der Corona-Toten an einem Tag erhöhte sich auf 236. Der Landkreis mit der höchsten Zahl an Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in sieben Tagen ist Rottal-Inn. Die Inzidenz liegt dort laut RKI-Dashboard bei 1104. Angesichts dieser Entwicklung hat der Bremer Epidemiologe Hajo Zeeb zu mehr Vorsicht gemahnt. Alle - auch Geimpfte - müssten vom Entspannungsmodus in den Ernsthaftigkeitsmodus zurückkehren. Weil sich auch Geimpfte und Genesene ansteckten, müsse "2G plus Test" den Winter über zum Standard werden. Das hieße, dass auch Geimpfte und Genesene nur getestet Zutritt zu bestimmten Orten erhalten. Regelmäßige Tests in Beruf und Schule sollte aus Zeebs Sicht wieder Pflicht werden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.11.2021 05:00 Uhr