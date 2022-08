RKI meldet Abflauen der Corona-Infektionen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die laufende Corona-Welle hat sich laut Robert-Koch-Institut weiter abgeschwächt. Das RKI meldet in seinem Wochenbericht, die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sei im Vergleich zur Vorwoche um 21 Prozent zurückgegangen. Eine sinkende Tendenz gebe es in allen Bundesländern und Altersgruppen. Entwarnung geben die RKI-Forscher aber nicht. Vielmehr warnen sie vor einem weiterhin hohen Infektionsdruck. Auch wenn die Zahl der Arztbesuche wegen Atemwegserkrankungen zurückgehe, liege sie weiterhin höher als in vergangenen Sommern. Bei den Corona-Toten verzeichnet das RKI ein stabiles Niveau: 444 Menschen starben in einer Woche an den Folgen eine Covid-Erkrankung. Darum sollten Empfehlungen zum Ansteckungsvermeidung unbedingt weiter eingehalten werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2022 22:00 Uhr