RKI meldet 9.557 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 65.6

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 06:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind innerhalb eines Tages 9.557 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Das sind 205 Fälle weniger als am letzten Samstag. Laut Robert-Koch-Institut gab es 300 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion, damit erhöht sich die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in Deutschland auf 71.804. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg auf 65,6. Gestern lag der Wert bei 65,4.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 06:15 Uhr