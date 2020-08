RKI meldet  870 neue Corona-Infektionen

Nachrichtenarchiv - 31.07.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben laut Robert Koch-Institut 870 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Damit bleiben die täglichen Fallzahlen weiterhin auf einem hohen Niveau. Wegen stark gestiegener Corona-Neuinfektionen führte die Stadt Heide in Schleswig-Holstein einen Tag früher als zunächst geplant wieder die Kontaktbeschränkung ein. In Hamburg gibt es wegen anhaltender Verstöße gegen Corona-Regeln ab dem Abend rund um alle wichtigen Ausgeh- und Kneipenviertel erstmals ein Verbot sämtlicher Außerhausverkäufe von Alkohol. Das Bundesverfassungsgericht hat unterdessen einen Eilantrag gegen die noch geltenden Corona-Beschränkungen abgewiesen. Ein Saarländer wollte die Regelungen zur Kontaktnachverfolgung und die Maskenpflicht für bestimmte Situationen in seinem Bundesland kippen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2020 12:00 Uhr