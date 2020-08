RKI meldet 782 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 23.08.2020 08:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In Deutschland sind laut Robert-Koch-Institut weitere 782 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Allerdings sind die gemeldeten Fallzahlen an Sonn- und Montagen oft niedriger, weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI übermitteln. Gestern war zum ersten Mal seit Ende April die 2.000er-Marke überschritten worden. Nach Informationen der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" spielen in einigen Bundesländern mittlerweile private Feiern die Hauptrolle bei der Zahl der Neuinfektionen. Demnach haben sich in Nordrhein-Westfalen etwa 33 Prozent der Infizierten bei Partys in den eigenen vier Wänden oder bei Treffen mit Bekannten angesteckt. In Berlin sind es sogar 60 Prozent. Bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag wollen die Länder mit Kanzlerin Merkel darüber sprechen, ob es eine bundesweit einheitliche Obergrenze dafür geben soll, wie viele Menschen zu privaten Feiern eingeladen werden dürfen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.08.2020 08:30 Uhr