RKI meldet 698 neue Corona-Todesfälle

Nachrichtenarchiv - 17.12.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der Corona-Neuninfektionen bleibt auf hohem Niveau. Das Robert-Koch-Institut meldet knapp 27.000 weitere Corona-Fälle binnen 24 Stunden. Weitere 698 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid19 gestorben. Der bundesweite Inzidenzwert ist leicht gefallen auf 179. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, warnte davor, dass sich die Lage in den Krankenhäusern zuspitzen könnte. In der "Rheinischen Post" sagte er, sollten die Intensivstationen immer voller werden, seien Triage-Entscheidungen nicht mehr vermeidbar. Dem widersprach der Intensiv-Mediziner Gernot Marx von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Der "Osnabrücker Zeitung" sagte er, es gebe nach wie vor in den Kliniken Kapazitäten. Patienten aus überfüllten Krankenhäusern müssten frühzeitig verlegt werden. Dafür gebe es bereits ein Konzept.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2020 07:00 Uhr