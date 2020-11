RKI meldet 18.500 Neuinfektionen

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat heute früh knapp 18.500 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus in Deutschland innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind rund 1.300 mehr als vor einer Woche, aber deutlich weniger als der bisherige Höchststand. Vergangenen Samstag waren fast 23.400 Neuinfektionen registriert worden. - Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne steigt derweil stark an. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf den Deutschen Lehrerverband schreibt, sind mittlerweile 300.000 Schüler in häuslicher Isolation. Ende September waren es noch rund 50.000. Verbandspräsident Meidinger sprach von einem Salami-Lockdown. Die Politik habe sich zurückgezogen, jetzt entschieden die Gesundheitsämter.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 08:00 Uhr