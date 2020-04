RKI mahnt wegen Corona zur Vorsicht

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen das Coronavirus mahnt das Robert Koch-Institut zur Vorsicht. Vizepräsident Schaade hat nach den ersten Lockerungen der Schutzmaßnahmen davor gewarnt, nachlässig zu werden. Dass Deutschland bisher relativ gut durch die Epidemie gekommen sei, liege an den frühzeitig getroffenen Maßnahmen, so Schaade. Aus seiner Sicht dürfen die Lockerungen nun nicht zu einem Erdrutsch weiterer Lockerungen führen. Seit dieser Woche sind in den meisten Bundesländern viele kleinere Geschäfte wieder offen. In Bayern durften bisher nur Baumärkte, Gärtnereien und Gartencenter aufmachen. Ab Montag sind dann auch hier kleinere Geschäfte dran.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 23:00 Uhr