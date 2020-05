RKI-Institut erläutert Gründe für aktuellen Corona-Wert

Nachrichtenarchiv - 12.05.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat auf einer außerordentlichen Pressekonferenz zur Diskussion um die jüngst wieder gestiegene Reproduktionszahl Stellung bezogen. Dieser Wert hatte am Wochenende Aufsehen erregt, weil er wieder über eins gestiegen war. RKI-Vize Schaade erklärte, der jetzt aktuelle Wert bilde die positiven Corona-Tests zwischen dem 28. April und dem 3. Mai ab - also vor der jüngsten Lockerung der Beschränkungen. Unsicherheiten gebe es unter anderem durch Melde-Verzögerungen und diverse Schätzungen, die dafür nötig seien. Schaade zufolge ist zu erwarten, dass der Wert auch in den kommenden Tagen um eins schwanken werde. Daher sei damit zu rechnen, dass auch die täglichen Fallzahlen bei den Corona-Infektionen auf dem gegenwärtigen Niveau bleiben. Für heute wurden 933 neue Infektionen gemeldet. Die Reproduktionszahl beschreibt, wieviele andere Menschen ein Infizierter im Durchschnitt ansteckt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.05.2020 10:45 Uhr