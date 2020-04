RKI hält weitere Lockerungen derzeit nicht für möglich

Nachrichtenarchiv - 24.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Weitere Lockerungen der Coronavirus-Einschränkungen lehnt das Robert-Koch-Institut derzeit ab. Der Vizepräsident des Instituts, Schaade, sagte, man könne darüber erst nachdenken, wenn die täglichen Fallzahlen auf wenige Hundert gesunken seien. Derzeit liegt die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland pro Tag bei etwa 2.000. Schaade erklärte, nur bei wenigen Hundert Neuinfektionen sei man in der Lage, die Fälle und Kontakte nachzuverfolgen. Das RKI empfiehlt inzwischen auch, alle Patienten mit Atemwegserkrankungen auf das Coronavirus zu testen - angefangen von Halsschmerzen bis hin zur Atemnot. Die Testkapazitäten dafür seien inzwischen verfügbar, so Schaade.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 16:00 Uhr