RKI gibt noch keine Entwarnung

Nachrichtenarchiv - 14.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut hat auf seiner ersten Pressekonferenz nach Ostern noch keine Entwarnung gegeben. RKI-Präsident Wieler sagte, die Maßnahmen wirkten zwar, aber die Zahl der Infizierten habe sich - bei regionalen Unterschieden - ingesamt auf einem relativ hohen Niveau eingependelt. Bisher wurden laut Wieler in Deutschland fast 125100 Corona-Fälle und knapp 2970 Todesopfer gemeldet. Mehr als die Hälfte der an Covid 19 erkrankten Personen sei inzwischen wieder gesund. Wieler sagte, dass die Fallzahlen momentan nicht mehr ansteigen. Im Vergleich zu gestern gebe es ein Plus von etwa 2000, während in der vergangenen Woche täglich 4 bis 5000 neue Fälle gemeldet wurden. Das könne aber auch an den Osterfeiertagen liegen, man müsse die nächste Tage abwarten. Für die Zukunft sei es wichtig, die Testkapazitäten zu erhöhen und Kontaktpersonen schnell zu finden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2020 11:00 Uhr