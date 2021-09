RKI gibt Inzidenz mit 83 an

US-General warnt vor Bürgerkrieg in Afghanistan

Ramstein: Der Vorsitzende General der US-Streitkräfte, Mark Milley, hat vor einem Bürgerkrieg in Afghanistan gewarnt. Milley sagte in einem Interview auf dem Luftwaffenstützpunkt in Ramstein, er wisse nicht, ob die Taliban in der Lage seien, ihre Macht zu konsolidieren und eine Regierung aufzubauen. Das könne in den nächsten drei Jahren zu einer Neukonstituierung von Al-Kaida, einer Erstarkung der Terrormiliz IS oder unzähligen anderen militanten Gruppen in Afghanistan führen. In Afghanistan gibt es zurzeit im Pandschir-Tal heftige Kämpfe zwischen den islamistischen Taliban und der sogenannten Nationalen Widerstandsfront. Beide Seiten behaupten, dort die Oberhand zu haben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.09.2021 08:00 Uhr