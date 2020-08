RKI erklärt kroatische Küstenregionen zum Risikogebiet

Nachrichtenarchiv - 20.08.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut stuft nun auch Teile Kroatiens als Corona-Risikogebiete ein. Auf der Homepage des Instituts wurden die Küstenregionen Sibenik-Knin und Split-Dalmatien in die Liste aufgenommen. Das bedeutet, dass Reisende, die aus diesen Gebieten zurückkehren, verpflichtet sind, einen Corona-Test zu machen und sich in Quarantäne zu begeben, bis das Ergebnis vorliegt. Das Auswärtige Amt gab eine entsprechende Reisewarnung heraus. Nach Angaben der kroatischen Regierung wurden in den vergangenen 24 Stunden 219 neue Fälle registriert. - Nicht mehr als Risikogebiet gelten nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts dagegen Luxemburg und Teile Rumäniens.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2020 13:00 Uhr