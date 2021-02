RKI erklärt französische Grenzregion Moselle als Virusvariantengebiet

Ministerpräsidenten wollen AstraZeneca für Interessierte freigeben

Berlin: Vor den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch plädieren immer mehr Ministerpräsidenten dafür, den AstraZeneca-Wirkstoff unabhängig von der offiziellen Impfreihenfolge allen Interessierten zu verabreichen. In einem Zeitungsinterview sagte Sachsens Regierungschef Kretschmer, die Priorisierung sei ein Mittel der Mangelverwaltung und solle für dieses Vakzin zügig aufgehoben werden. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann meinte, wenn Teile der Berechtigten den AstraZeneca-Impfstoff ablehnten, müsse man das strenge Regiment auflockern und Menschen impfen, die nach der Priorisierung noch nicht an der Reihe wären. Und Bayerns Landeschef Söder ergänzte, bevor der Stoff liegen bleibe, solle man alle impfen, die dies wollten. Es dürfe jedenfalls keine Dosis weggeschmissen werden. Einen Alleingang in der Frage will zumindest Söder nicht, er strebt eine bundeseinheitliche Regelung an.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.02.2021 10:30 Uhr