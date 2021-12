RKI empfiehlt sofortige Kontaktbeschränkungen

Nachrichtenarchiv - 21.12.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert Koch-Institut empfiehlt aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland maximale Kontaktbeschränkungen. Diese sollten sofort beginnen und bis zunächst Mitte Januar gelten, so das RKI. Reisen sollten laut RKI auf das unbedingt Notwendige reduziert werden. In einem Strategiepapier rat das Institut unter anderem dazu, Restaurants sofort zu schließen und die Weihnachtsferien für Kitas und Schulen zu verlängern. Mit Blick auf die neue Omikron-Variante des Coronavirus spricht das RKI von einer aktuell in Deutschland beginnenden pandemischen Welle. Am Nachmittag beraten Bund und Länder über eine Verschärfung der Maßnahmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2021 14:00 Uhr