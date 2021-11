RKI-Chef Wieler zeigt sich wegen neuer Coronavirus-Variante besorgt

Nachrichtenarchiv - 26.11.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident des Robert Koch-Instituts, Wieler, hat sich besorgt wegen der in Südafrika entdeckten Variante des Coronavirus gezeigt. Er erklärte in Berlin, ob die zugelassenen Impfstoffe auch gegen die neue Variante wirken, lasse sich nicht sagen. Ab der kommenden Nacht gilt Südafrika als Virusvariantengebiet. Airlines dürfen dann nur noch Bundesbürger und Menschen mit Wohnsitz in Deutschland aus dem Land hierher transportieren. Nach Ankunft gilt für alle eine 14-tägige Quarantäne. Die Weltgesundheitsorganisation WHO rät dagegen von Reisebeschränkungen wegen der neuen Variante ab. Staaten könnten durch die genaue Beobachtung des Infektionsgeschehens und die Genanalyse von auftretenden Corona-Fällen eine Ausbreitung eindämmen. Die Variante ist aber offenbar bereits in Europa angekommen: Belgien hat inzwischen den ersten Fall gemeldet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 26.11.2021 14:45 Uhr