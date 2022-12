RKI-Chef Wieler wirbt weiter für Isolation und Masken

Nachrichtenarchiv - 06.12.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Wieler, befürwortet weiterhin eine Isolation von Corona-Infizierten und das Tragen von Masken. Der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte er, so bliebe die Zahl der Atemwegserkrankungen im Rahmen. Inwieweit es umgesetzt werde, sei aber letztlich eine politische Entscheidung. - Die Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder hatten sich gestern nicht auf einheitliche Corona-Schutzvorgaben einigen können. Sie hätten sich ausgetauscht, aber es gebe keine gemeinsame Linie, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums von Sachsen-Anhalt. Das Land steht derzeit der Ministerkonferenz vor. - Das bayerische Kabinett berät am Vormittag darüber, wie es mit der Maskenpflicht in Bus und Bahn weitergeht. Ministerpräsident Söder hat bereits deutlich gemacht, dass er nach jetzigem Verlauf der Corona-Pandemie eher zu einem baldigen Ende der Maßnahme tendiert.

