RKI bewertet Corona-Lage weiter als ernst

Nachrichtenarchiv - 21.04.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Robert-Koch-Institut bewertet die derzeitige Corona-Lage nach wie vor als ernst. RKI-Vizepräsident Schaade sagte, es sei in den vergangenen Wochen zwar einiges erreicht worden. Trotz gesunkener Zahl der Neuinfektionen gebe es aber keinen Grund für weitgehende Lockerungen der Beschränkungen. Es sei keine Ende der Epidemie in Sicht, so Schaade. Die Fallzahlen könnten wieder steigen. Die Ansteckungsrate lag in den vergangenen Tagen unter 1. Das bedeutet, dass ein Infizierter statistisch weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Konkret wurden aktuell rund 143.450 Infektionen registriert, das sind knapp 1.800 mehr als gestern. Die Zahl der Genesenen stieg um 3.700 auf gesamt 95.200.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2020 12:00 Uhr