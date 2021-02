RKI bestätigt Datenpanne auf aktuellen Corona-Zahlen

Nachrichtenarchiv - 26.02.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Beim Robert-Koch-Institut hat es eine Datenpanne gegeben. Auf der Karte des Covid19-Dahboards erscheinen die sieben-Tage-Inzidenzen doppelt so hoch. So wird etwa für den Landkreis Tirschenreuth eine Inzidenz von knapp 539 angezeigt, die tatsächliche Inzidenz beträgt aber nur 269. Auch bei allen anderen Kreisen und Städten sind die Werte falsch. Die richtigen Angaben sind über die Liste der einzelnen Kreise im Covid19-Dashboard abrufbar. Das RKI arbeitet nach eigenen Angaben mit Hochdruck an einer Korrektur.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2021 08:00 Uhr