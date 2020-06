RKI: 247 neue Corona-Infektionen in Deutschland

Nachrichtenarchiv - 14.06.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Innerhalb von 24 Stunden haben die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert Koch-Institut 247 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Genesenen nach RKI-Angaben um etwa 300 gestiegen. Die Reproduktionszahl lag knapp über der kritischen Marke von 1,0 bei 1,02. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel etwa einen weiteren Menschen ansteckt. In Baern gab es in dieser Woche zwei Landkreise mit verhältnismäßig hohen Fallzahlen: Im Kreis Aichach-Friedberg waren viele Erntehelfer eines Spargelanbaubetriebs positiv getestet worden, im Kreis Coburg wurden Neuinfektionen in Pflegeeinrichtungen registriert.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 14.06.2020 10:00 Uhr