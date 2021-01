RKI: 14022 Neuinfektionen und 839 Todesfälle

Nachrichtenarchiv - 29.01.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Trend der sinkenden Corona-Zahlen in Deutschland setzt sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts fort. Die Gesundheitsämter haben laut RKI rund 14.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Das sind gut 3.800 weniger als am vergangenen Freitag. Auch ist die durchschnittliche Sieben-Tage-Inzidenz weiter zurückgegangen. Sie liegt nun bei 94,4. Im Zusammenhang mit dem Corona-Virus meldet das RKI weitere 839 Todesfälle. - In Bayern liegen mittlerweile sieben Landkreise und kreisfreie Städte unter dem Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen, sechs aber noch über 200 - etwa die Landkreise Tirschenreuth und Wunsiedel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2021 09:00 Uhr