Risikoanalyse sieht wachsende Gefahren durch den Klimawandel

Berlin: Mit dem Klimawandel drohen in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten nicht nur mehr Umweltzerstörung, sondern auch Schäden an der Infrastruktur und für die Wirtschaft. Zu diesem Ergebnis kommt die Klimawirkungs- und Risikoanalyse 2021, die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hatte. Den Autoren zufolge sind die Klimarisiken im Vergleich zu einer Studie aus dem Jahr 2015 gestiegen. Die Analyse benennt beispielsweise tödliche Hitzebelastungen besonders in Städten, Wassermangel in Böden und schwerwiegende Folgen für die Wirtschaft, etwa durch sogenannte Extremwetterereignisse. Bundesumweltministerin Schulze mahnte, es müsse rasch gehandelt werden. Viele Maßnahmen, wie die Pflanzung von Stadtbäumen, brauchten lange, ehe sie wirkten. Die Ergebnisse sind eine wesentliche Grundlage für die deutsche Klimapolitik.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2021 12:00 Uhr