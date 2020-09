Rio de Janeiro verschiebt Karneval

Nachrichtenarchiv - 25.09.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rio de Janeiro: In Rio de Janeiro haben die Sambaschulen ihren weltbeühmten Karnevalsumzug verschoben. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Die Parade soll nach einer Impfkampagne durchgeführt werden. Der Karneval in Sao Paulo ist bereits abgesagt worden. Dort soll die Veranstaltung im Mai oder Juni nachgeholt werden. Auch der Straßenkarneval in beiden Städten wird verumtlich nicht stattfinden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.09.2020 05:00 Uhr