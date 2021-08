Nachrichtenarchiv - 04.08.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Die deutschen Ringer haben bei den Olympischen Spielen zweimal Bronze geholt. Die Medaillen gingen an Frank Stäbler und Denis Kudla. Im Tischtennis hat das deutsche Männer-Team ebenfalls eine Medaille sicher. Die Mannschaft um Timo Boll bezwang Japan im Halbfinale mit 3:2 und tritt im Finale am Freitag gegen China an.

Quelle: Bayern 1 Nachrichten, 04.08.2021 18:00 Uhr