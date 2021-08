Ringer Frank Stäbler gewinnt Bronze bei Olympischen Spielen

Nachrichtenarchiv - 04.08.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Im olympischen Ringen hat Frank Stäbler Bronze gewonnen. In der griechisch-römischen Gewichtsklasse bis 67 Kilo siegte er gegen den Georgier Ramas Soidse. Auch in weiteren Wettbewerben könnte es Medaillen für das "Team Deutschland" geben. Springreiter Daniel Deußer tritt mit seinem Pferd "Killer Queen" im Mixed-Einzel-Finale an. Die Tischtennis-Herren mit Bronzemedaillengewinner Dimitrij Ovtcharov, Europameister Timo Boll und Patrick Franziska haben die Chance, durch einen Sieg gegen Gastgeber Japan ins Finale einzuziehen. Und die Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler aus Starnberg haben die Aussicht, ins Halbfinale einzuziehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2021 13:00 Uhr