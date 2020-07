Ringen um Syrienhilfe geht nach Scheitern im Sicherheitsrat weiter

Nachrichtenarchiv - 11.07.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

New York: Die Vereinten Nationen ringen weiter darum, die humanitäre Hilfe für Millionen Syrer fortzusetzen. Ein Kompromissvorschlag im UN-Sicherheitsrat war am Veto Russlands und Chinas gescheitert. Außenminister Maas rief via Twitter alle auf, sich einem Kompromiss nicht länger zu versperren. Gleichzeitig drückte der SPD-Politiker sein Bedauern über das Scheitern des Kompromisses aus. Das sei eine bittere Nachricht für Millionen Syrer im Norden des Landes. Vergangene Nacht war eine UN-Resolution nach sechs Jahren ausgelaufen. Sie erlaubte es den Vereinten Nationen, wichtige Hilfsgüter über Grenzübergänge auch in Teile Syriens zu bringen, die nicht von der Regierung kontrolliert werden. Von den Gütern, die diese Punkte passieren, sind westlichen Angaben zufolge etwa 2,8 Millionen Menschen abhängig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.07.2020 18:15 Uhr