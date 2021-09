Ringen um Regierungsbildung beginnt

Nachrichtenarchiv - 27.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Unionskanzlerkandidat Laschet nimmt trotz des schlechten Abschneidens bei der Bundestagswahl den Auftrag zur Regierungsbildung für sich in Anspruch. Der CDU-Chef will versuchen, sich mit Grünen und FDP auf eine Koalition zu verständigen. Laschet sagte, er werde alles daransetzen, eine Regierung unter Führung der Union zu bilden. Die SPD sieht sich als stärkste Kraft klar am Zug und will mit Olaf Scholz den nächsten Kanzler stellen. SPD-Chefin Esken sagte im BR, es sei erstaunlich, dass CDU/CSU aus dem historisch schlechtesten Ergebnis einen Regierungsauftrag ableiten. Es handele sich um einen klaren Wahlsieg der SPD. Wie die Union setzen die Sozialdemokraten auf ein Bündnis mit Grünen und FDP. Der Chef der Liberalen, Lindner, hielt sich gestern Abend alle Optionen offen. Er schlug vor, dass FDP und Grüne als potenzielle Koalitionspartner in beiden möglichen Dreierbündnissen zuerst miteinander sprechen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2021 07:00 Uhr