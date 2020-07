Riexinger beklagt "Behördenversagen" beim Schutz von Politikern

Nachrichtenarchiv - 10.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Linken-Vorsitzende Riexinger hat den Behörden vorgeworfen, Vertreter seiner Partei nicht vor Gewaltdrohungen zu schützen. Riexinger sagte der "Rheinischen Post", er sei schockiert darüber, dass seinen Kolleginnen in der Vergangenheit zu keinem Zeitpunkt Polizeischutz angeboten wurde. Dadurch entstehe der Eindruck, dass der Staat die Bedrohungslage nicht ernst nimmt; dies stärke die Täter. Die stellvertretende Parteichefin Wissler hatte in den vergangenen Tagen erneut Drohmails erhalten, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren. Ihre privaten Daten waren zuvor offenbar von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden. Der hessische Innenminister Beuth schließt nun nicht mehr aus, dass es ein rechtes Netzwerk bei der hessischen Polizei gibt und will einen Sonderermittler einsetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2020 08:00 Uhr