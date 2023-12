Riesiger Vulkanausbrauch auf Island

Reykjavik: Auf Island ist nach hunderten von Erdbeben in den vergangenen Wochen ein Vulkan ausgebrochen. Er liegt nördlich der Hafenstadt Grindavik in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik. Der Riss in der Erdoberfläche ist nach Behördenangaben etwa vier Kilometer lang. Vor nächtlichem Himmel sind gegen 22 Uhr Ortszeit orange-rot glühende Lava-Fontänen emporgeschossen. Der Riss ist Experten zufolge um ein Vielfaches länger als bei den Ausbrüchen der vergangenen Jahre. Auch der Lavastrom sei viel größer, etwa 100 bis 200 Kubikmeter würden pro Sekunde aus dem Spalt herausfließen. Der Zivilschutz hat die Notfallstufe ausgerufen. Der Ort Grindavik war aus Sorge vor einem Ausbruch bereits im November geräumt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 10:00 Uhr