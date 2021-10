Riesige Lavaströme zerstören weitere Häuser auf La Palma

Nachrichtenarchiv - 10.10.2021 16:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

La Palma: Auch drei Wochen nach dem Vulkanausbruch kommen die Bewohner der Kanareninsel nicht zur Ruhe. Neue Lavaströme haben am Wochenende weitere Häuser zerstört. Nach Behördenangaben flossen dabei Lava-Blöcke so hoch wie ein dreistöckiges Gebäude den Hang hinab. Gestern und heute kam es auf der Insel außerdem zu Dutzenden kleineren Erdstößen. Seit dem Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja am 19. September wurden auf La Palma rund 1.200 Häuser zerstört.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.10.2021 16:30 Uhr