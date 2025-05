Richtungsweisende Wahlen in Rumänien und Polen haben begonnen

Bukarest: In Rumänien und in Polen finden heute richtungsweisende Präsidentschaftswahlen statt. In beiden Ländern konkurrieren pro-europäische und pro-russische Kandidaten. In Rumänien gibt es eine Stichwahl zwischen dem ultrarechten George Simion von der "Allianz für die Einheit der Rumänen" und dem eher pro-europäischen Bukarester Bürgermeister Nicusor Dan. Nach jüngsten Umfragen liegen die beiden Kandidaten fast gleichauf. In Polen wird ebenfalls ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Andrzej Duda darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Favoriten sind der Warschauer Oberbürgermeister Rafal Trzaskowski vom regierenden liberalkonservativen Lager sowie der Historiker Karol Nawrocki von der oppositionellen nationalkonservativen PiS. Gewählt wird auch in Portugal. Hier bestimmen die Wähler zum bereits dritten Mal in drei Jahren ein neues Parlament.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2025 11:00 Uhr