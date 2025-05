Richtungsweisende Stichwahl in Rumänien hat begonnen

Bukarest: In Rumänien stimmen die Bürger in einer Stichwahl über ihren nächsten Präsidenten ab. Die Entscheidung fällt zwischen dem ultrarechten George Simion und dem pro-europäischen Bukarester Bürgermeister Nicusor Dan. Simion hatte in der ersten Runde der Wahl fast 41 Prozent der Stimmen geholt, Dan konnte nur 21 Prozent auf sich vereinen. Während Simion mit seiner Partei "Allianz für die Einheit der Rumänen" als pro-russisch gilt und einen Zusammenschluss mit dem Nachbarland Moldau anstrebt, bekennt sich Dan als unabhängiger Kandidat klar zur Europäischen Union und zur Unterstützung der Ukraine. Nach jüngsten Umfragen liegen die beiden Kandidaten fast gleichauf, nachdem Simion zuvor lange besser dagestanden hatte. Erste Ergebnisse der Wahl werden in der Nacht erwartet.

