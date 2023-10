Richterin verhängt Schweigepflicht für Trump

Washington: Eine Bundesrichterin hat dem früheren US-Präsidenten Trump bestimmte öffentliche Äußerungen untersagt. Unter anderem darf er nun keine Aussagen über Staatsanwälte oder mögliche Zeugen mehr tätigen. Allgemeine Kritik am Justizministerium dürfe Trump dagegen weiter äußern und auch weiter sagen, dass er den Prozess für politisch motiviert hält. Sonderermittler Smith hatte einen entsprechenden Antrag gestellt und argumentiert, Trump könnte durch Aussagen und verbale Angriffe mögliche Geschworene verunsichern und Zeugen abschrecken. In dem Verfahren wirft Smith dem ehemaligen Präsidenten vor, er habe den Ausgang der Wahl 2020 beeinflussen wollen. Trump plädiert auf nicht schuldig. Er will nächstes Jahr wieder zum Präsidenten gewählt werden.

