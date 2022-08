Richter klagen gegen Freigabe von EU-Mitteln an Polen

Nachrichtenarchiv - 29.08.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Vier führende europäische Richter-Verbände haben vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg eine Klage eingereicht. Ziel ist es, die Freigabe der Milliardenhilfen an Polen aus dem Coronahilfsfonds zu verhindern. Aus Sicht der Richter-Verbände ist die Unabhängigkeit der Justiz in Polen nicht gewährleistet. Das sei aber eine Bedingung für die Freigabe der Hilfen gewesen.

