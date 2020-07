Richter-Gemälde wird für über zwei Millionen Euro versteigert

Staatsanwaltschaft vermutet Brandstiftung in der Kathedrale von Nantes

Nantes: Der Großbrand in der spätgotischen Kathedrale in der westfranzösischen Stadt könnte auf Brandstiftung zurückgehen. Das Feuer sei an drei Stellen ausgebrochen, erklärte der Staatsanwalt von Nantes, Sennes. Das könne kein Zufall sein. Die Brandermittler würden die Kirche im Laufe des Tages besuchen. Ein Brandherd, so der Staatsanwalt, sei bei der großen Orgel und zwei weitere links und rechts im Kirchenschiff festgestellt worden. Die große Orgel in der Kathedrale wurde laut Feuerwehr vollständig zerstört. Am Nachmittag wollten sich Premierminister Castex und Innenminister Darmanin vor Ort ein Bild von der Lage machen. Das Feuer weckt Erinnerungen an den verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre Dame im vergangenen Jahr. Ein großer Teil des Dachstuhls brannte damals nieder, der Vierungsturm stürzte ein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.07.2020 13:15 Uhr