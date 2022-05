Richter erlässt Haftbefehl gegen Gymnasiasten aus Essen

Nachrichtenarchiv - 13.05.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Essen: Nach dem mutmaßlich vereitelten Bombenanschlag auf eine Schule hat ein Richter den verdächtigen 16-jährigen Schüler in Untersuchungshaft geschickt. Der beantragte Haftbefehl sei erlassen worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf mit. Dem Jugendlichen wird unter anderem vorgeworfen, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Spezialeinsatzkräfte hatten den Schüler gestern Früh festgenommen. Der Jugendliche soll einem Schulkameraden von seinen Anschlagsplänen erzählt haben, der dann den Hinweis an die Polizei weitergab. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen entdeckten die Ermittler ausländerfeindliches und rechtsextremes Material sowie Material für den Bau von Bomben. Der Jugendliche soll psychische Probleme haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2022 14:00 Uhr