Richter blockiert Trumps Massenentlassungen

Washington: In den USA hat ein zweiter Richter die von Präsident Trump angestoßenen Massenentlassungen von öffentlichen Bediensteten in der Probezeit blockiert. Ein Richter im Bundesstaat Maryland ordnete an, dass tausende Mitarbeiter von Bundesbehörden sofort wieder eingestellt werden müssen. Zuvor hatte ein Richter in San Francisco ebenso entschieden. Insgesamt hatten 19 US-Bundesstaaten sowie der District of Columbia gegen die Entlassungen geklagt, weil sie nicht im Einklang mit Bundesgesetzen stünden. Seit dem Amtantritt von Trump sind Schätzungen zufolge 24tausend Angestellte in der Probezeit entlassen worden. Trump hatte den Tech-Multimilliardär Elon Musk mit einem radikalen Kosten- und Personalabbau in den Bundesbehörden beauftragt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.03.2025 04:00 Uhr