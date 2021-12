Richter bestätigen Tanzverbot in Berliner Clubs

Nachrichtenarchiv - 28.12.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Tanzverbot in Clubs und Diskotheken in der Hauptstadt bleibt bestehen. Das Verwaltungsgericht hat es als verhältnismäßig eingestuft und Eilanträge von Clubbesitzern und Veranstaltern abgelehnt. Die Richter argumentierten, zwar könnten andere Maßnahmen wie etwa ein Negativtest oder eine vollständige Impfung in Kombination mit einem Hygienekonzept die Gefahr von Neuinfektionen verringern. Tatsächlich verhindern ließe sich die Ansteckung aber nur durch ein Verbot. In einem weiteren Verfahren hat das Berliner Verwaltungsgericht das deutschlandweite Verkaufsverbot für Silvesterraketen und Böller bestätigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2021 18:00 Uhr