Ricarda Lang wirbt vor Grünen-Parteitag für Akw-Streckbetrieb

14.10.2022 08:00 Uhr

Bonn: Vor dem Bundesparteitag hat Grünen-Chefin Lang für den Reservebetrieb zweier Atomkraftwerke in Deutschland geworben. Im BR sagte sie, Isar 2 und Neckarwestheim sollten bis April weiter laufen, um die Netzstabilität aufrecht zu erhalten. Lang bezeichnete das als guten Kompromiss. Auch der Co-Vorsitzende Nouripour hat sich für den Streckbetrieb der beiden Meiler ausgesprochen. Zum Auftakt ihrer Bundesdelegiertenkonferenz in Bonn wollen die Grünen über einen entsprechenden Antrag des Bundesvorstands beraten. Die FDP will dagegen DREI Kernkraftwerke bis 2024 am Netz lassen. SPD-Chef Klingbeil sagte, der Streit innerhalb der Ampelkoalition über die Laufzeiten müsse rasch beigelegt werden. Im ZDF betonte er, das dürfe die Republik nicht länger beschäftigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2022 08:00 Uhr