Rheinmetall will bald mit Panzer-Wartung in der Ukraine beginnen

Düsseldorf: Der Rüstungskonzern Rheinmetall will in den kommenden Tagen mit der Wartung von Panzern in der Ukraine beginnen. Das kündigte Konzernchef Pappberger in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" an. Seinen Angaben zufolge haben die ersten zwölf ukrainischen Mitarbeiter ihre Ausbildung in Deutschland begonnen, weitere zwölf sollen hinzukommen. Die Bundeswehr hat der Ukraine Leopard-Kampfpanzer für ihren Abwehrkampf gegen Russland zur Verfügung gestellt. Rheinmetall will in der Ukraine auch bald mit der Produktion von Panzern beginnen. - Dafür will das Unternehmen Fabriken aus Sowjetzeiten anmieten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.08.2023 11:00 Uhr