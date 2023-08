Rheinmetall bereitet offenbar Export von weiteren Kampfpanzern vor

Berlin: Der Rüstungskonzern Rheinmetall will offenbar weitere Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Nach Informationen des "Handelsblatts" geht es um 30 Panzer vom Typ Leopard 1. Sie wurden in Belgien gekauft und sollen an den deutschen Standorten von Rheinmetall für den Einsatz im Kriegsgebiet ausgerüstet werden. Die Ukraine ist auf Waffenlieferungen aus dem Westen angewiesen, um sich gegen die russischen Angriffe zu verteidigen. - Nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau hat es wieder Drohnenangriffe auf die russische Hauptstadt gegeben. Demnach hat die Luftabwehr zwei Drohnen abgeschossen. Verletzt wurde niemand. Die ukrainischen Angriffe auf Moskau stehen jedoch in keinem Verhältnis zu den massenhaften russischen Attacken auf die ukrainische Hauptstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 07:00 Uhr