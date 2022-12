Rheinmetall baut weitere Munitionsfabrik in Deutschland

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter in Bayern: teils freundlich, teils bewölkt

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag weitgehend trocken, aber bewölkt. Im Norden Frankens und der Oberpfalz auch mal sonnig, ebenso in den Alpen. Höchstwerte minus 3 bis plus 4 Grad. In der Nacht im nördlichen Franken meist klar, sonst bewölkt. Dazu Schnee, im Süden auch Schneeregen oder Regen. Es kann glatt werden! Tiefstwerte um minus 3 Grad. Morgen in Franken zeitweise sonnig, sonst bewölkt. Im Süden und Osten fällt wieder Schnee. Am Wochenende trocken. Höchstwerte -9 bis +2 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.12.2022 11:45 Uhr