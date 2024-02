Rheinmetall baut neue Munitionsfabrik in Niedersachsen

Celle: Wegen Engpässen bei der Munitionsbeschaffung will der Rüstungskonzern Rheinmetall seine Produktion deutlich ausweiten. In zwölf Monaten Bauzeit soll dafür am Standort Unterlüß im Landkreis Celle eine neue Fabrik für Artilleriemunition entstehen. Rheinmetall lege damit die Grundlage für eine dauerhafte und eigenständige Produktion, sagte Bundeskanzer Scholz beim offiziellen ersten Spatenstich. Auch mit Blick auf den Munitionsbedarf in der Ukraine sei nur die Fertigung in Großserie zukunftsfähig. Die Produktion in der neuen Munitionsfabrik soll schon im kommenden Jahr anlaufen. 2025 sollen zunächst 50.000 Artilleriegranaten das Werk verlassen, später 200.000. Neben Munition will Rheinmetall auch Sprengstoff und Raketenmotoren herstellen. Der Konzern investiert 300 Millionen Euro in das neue Werk, am Standort sollen 500 neue Arbeitsplätze entstehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 16:00 Uhr