Rheinland-Pfalz: SPD gewinnt Landtagswahl deutlich - CDU auf Tiefstwert

Mainz: Die SPD mit Ministerpräsidentin Dreyer hat die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz klar gewonnen. Sie kam nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis auf 35,7 Prozent der Stimmen. Die CDU mit Spitzenkandidat Baldauf kassierte dagegen mit 31,8 Prozent das bisher schlechteste Ergebnis. Die Grünen wurden mit 9,3 Prozent drittstärkste Kraft. Die Ampel-Koalition aus SPD, FDP und Grünen könnte damit weiterregieren. Dreyer hat bereits Gespräche dazu angekündigt. Die AfD verlor deutlich und landete bei 8,3 Prozent. Erstmals ziehen außerdem die Freien Wähler in den Landtag in Mainz ein. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,4 Prozent, zwei Drittel der Stimmen wurden per Briefwahl abgegeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 15.03.2021 02:00 Uhr