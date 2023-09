Rheinland-Pfalz sagt Teilnahme an Münchner Gesundheitsminister-Konferenz ab

Mainz: Wegen der Causa Aiwanger hat der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister, Hoch, seine Teilnahme an einer Konferenz des bayerischen Gesundheitsministeriums abgesagt. Der SPD-Politiker begründet das unter anderem mit dem Verhalten der bayerischen Staatsregierung in der Flugblatt-Affäre. Auf der Konferenz will Gesundheitsminister Holetschek mit seinen Kollegen aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz über Gegenmaßnahmen zum drohenden Medikamenten-Engpass beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 23:00 Uhr