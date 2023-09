Rheinland-Pfalz sagt Teilnahme an Münchner Gesundheitsminister-Konferenz ab

Mainz: Wegen der Causa Aiwanger hat der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister, Hoch, seine Teilnahme an einer Konferenz des bayerischen Gesundheitsministeriums abgesagt. Der SPD-Politiker begründet das unter anderem mit dem Verhalten der bayerischen Staatsregierung in der Flugblatt-Affäre. Wörtlich erklärte das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium in einem Schreiben, das dem SWR vorliegt: "Der Termin sei wegen der Nähe zur bayerischen Landtagswahl und dem Verhalten und den Entscheidungen von Mitgliedern der dortigen Landesregierung in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt aktuell keine Plattform und kein geeigneter Zeitpunkt für gemeinsame politische Gespräche." - Auf der Konferenz, die für den 11. September geplant ist, will Gesundheitsminister Holetschek mit seinen Kollegen aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz über Gegenmaßnahmen zum drohenden Medikamenten-Engpass beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2023 17:00 Uhr