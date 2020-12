Rheinland-Pfalz gedenkt der Opfer der Amokfahrt von Trier

Nachrichtenarchiv - 03.12.2020 16:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Trier: Zwei Tage nach der Amokfahrt mit fünf Toten und 18 Verletzten haben in ganz Rheinland-Pfalz Menschen mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Allein an der Porta Nigra versammelten sich 500 Menschen zum Gedenken. Um 13 Uhr 46, zu der Uhrzeit, als der erste Anruf bei der Polizei einging, läuteten auch alle Kirchenglocken in Trier. Die Anteilnahme ist groß: Wie die Stadt mitteilte, haben inzwischen fast 700 Menschen insgesamt 30.000 Euro für die Hinterbliebenen gespendet. Zum Motiv des Amokfahrers gibt es keine neuen Hinweise.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.12.2020 16:45 Uhr