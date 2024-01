Rgierung will Kürzungen trotz der Bauernproteste nicht zurücknehmen

Berlin: Die Bundesregierung stellt den seit Wochen protestierenden Landwirten keine weiteren Zugeständnisse in Aussicht. Eine Regierungssprecherin sagte, Änderungen bei den Subventionskürzungen seien nicht mehr vorgesehen. Indessen hat der Bayerische Bauernverband bei einer Demonstration in Nürnberg erneut eine komplette Rücknahme der Kürzungspläne gefordert. Präsident Felßner machte dies zur Bedingung für weitere Gespräche mit der Bundesregierung. Sollte es kein Entgegenkommen geben, so Felßner in seiner Rede, würden die Proteste fortgesetzt. Auch Ministerpräsident Söder trat bei der Kundgebung auf und bezeichnete die geplanten Maßnahmen als "unfair und falsch". Nach Angaben der Polizei nahmen an der Protestveranstaltung in Nürnberg rund 5.000 Menschen teil. Auch andernorts in Bayern gab es heute Demonstrationen der Landwirte, wie in Passau oder Lindau.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2024 15:00 Uhr