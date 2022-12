Rezession 2023 fällt laut ifo milder aus als erwartet

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: Wolken, Schnee und gebietsweise Glätte

Das Wetter in Bayern: Abends meist stark bewölkt und zeitweise Schnee. Der deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Glatteis an den Alpen, im Alpenvorland und in Teilen von Niederbayern. Nachts vielerorts Schnee, im Süden auch Regen. Tiefstwerte +3 bis -9 Grad. Morgen meist bewölkt und insbesondere im Süden vereinzelt Schnee oder Regen, am Freitag zeitweise Schnee. Am Samstag trocken und vielerorts freundlich. Nachts 0 bis -9 Grad; Höchstwerte -4 bis +5, am Samstag etwas kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2022 18:00 Uhr