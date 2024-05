Reuß-Prozess: Verteidiger lehnen Senat ab

Frankfurt am Main: Der erste Tag im Prozess gegen die mutmaßliche Terrorgruppe um Prinz Reuß ist mit Befangenheitsanträgen gegen das Gericht zu Ende gegangen. Die Anwälte von Prinz Reuß bemängelten, dass das Verfahren gegen die mutmaßlichen Putschisten auf drei Oberlandesgerichte in Frankfurt, Stuttgart und München aufgeteilt ist. Ihr Mandant könne sich aber nur vor dem Frankfurter Gericht verantworten. Zuvor war die Anklageschrift verlesen worden, in der den mutmaßlichen Rädelsführern die Planung eines gewaltsamen Umsturzes in Deutschland vorgeworfen wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 20:30 Uhr